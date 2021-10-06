Каземіро пропустить матчі збірної Бразилії через специфічну проблему
Півзахисник Реала Каземіро матиме відпочинок під час міжнародної паузи.
Хавбек "вершкових" не поїде в розташування збірної Бразилії на матчі відбору ЧС, інформує прес-служба CBF.
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Лікарі Реала виявили у Каземіро запалення зуба мудрості. Лідер мадридців не зможе тренуватися упродовж найближчих 5 днів. Головний тренер збірної Бразилії Тіте вже знайшов заміну, викликавши Дугласа Луїса з Астон Вілли.
Додамо, що "канарінья" впевнено очолює південноамериканський відбір чемпіонату світу, випереджаючи Аргентину на 6 очок.
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