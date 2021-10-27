"Казалось, что все хотели уехать домой": Луческу раскритиковал игроков Динамо за беззубую игру против Мариуполя
Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу остался недоволен качеством игры своих подопечных в кубковом матче с Мариуполем (2:1).
"Комментировать особо нечего. Доволен ли я игрой своего ближайшего резерва? Мне не понравилось, как мы вышли на второй тайм.
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Игроки должны понимать, что у меня претензий к ним гораздо больше, чем они себе представляют. Не ко всем, но к большинству игравших во втором тайме.
До перерыва мы хорошо играли, забили два гола, а потом остановились. Казалось, все хотели поехать домой. Что бы я им ни сказал, то, как они вышли на поле во втором тайме, было плохо. Говорить о тактических моментах не вижу смысла. Через два дня мы играем в чемпионате. Будет совсем другой матч.
Чувствую ли я давление со стороны Де Дзерби? Я говорю о своей команде. Мне нечего сказать о других", – отметил Луческу в комментарии каналу "Футбол".
Напомним, Динамо на выезде одолело Мариуполь (2:1) и вышло в четвертьфинал Кубка Украины.
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