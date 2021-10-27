"Коментувати особливо нема чого. Чи задоволений я грою свого найближчого резерву? Мені не сподобалося, як ми вийшли на другий тайм.

Маріуполь – Динамо – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Гравці повинні розуміти, що у мене претензій до них набагато більше, ніж вони собі уявляють. Не до всіх, але до більшості тих, хто грав у другому таймі.

До перерви ми добре грали, забили два голи, а потім зупинилися. Здавалось, що всі хотіли поїхати додому. Що б я їм не сказав, те, як вони вийшли на поле у ​​другому таймі, було погано. Говорити про тактичні моменти не бачу сенсу. За два дні ми граємо у чемпіонаті. Буде зовсім інший матч.

Чи відчуваю я тиск з боку Де Дзербі? Я говорю про свою команду. Мені нема чого сказати про інших", – зазначив Луческу у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Динамо на виїзді здолало Маріуполь (2:1) і вийшло у чвертьфінал Кубка України.

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