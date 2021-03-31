Экс-тренер сборной Украины Леонид Буряк верит, что подопечные Шевченко справятся с непростым соперником, а сборная Франции в будущем еще оступится на длинной дистанции.

"Поражение от финнов – это не трагедия. Конечно, обидно так потерять три очка. Но это спорт. Разочарование есть, но надо двигаться дальше. Главное, сделать анализ и выводы.

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Сборная Казахстана сильнее Финляндии. Видел их игры. Очень организованная сборная. Финляндия играет проще, делает ставку на физику, атлетизм, а казахи способны на сюрпризы в организации игры.

По собственному опыту знаю, что в таком графике матчей третья игра будет самой сложной. В первом матче футболисты классно выполняют все задуманное, во второй игре понимают, что надо делать, но делают все наоборот. В третьем матче усталость будет еще сильнее. Нужны свежесть и ротация. Тренеры выберут тех, кто будет в состоянии решать поставленные задачи.

Безусловно, Украина остается фаворитом на матч с Казахстаном. Все-таки это не Франция и не Италия. Конечно, я думал, что и с Финляндией Украина справится, несмотря на все свои проблемы. Надеюсь, и Франция еще потеряет по ходу турнира. Поэтому пока делать далекоидущие выводы не стоит. Вся борьба впереди. Слава богу, у нас есть молодые, перспективные игроки", – сказал Буряк в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, подопечные Шевченко сыграют с казахами уже сегодня, 31 марта. Начало встречи в 21:45.

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