Екс-тренер збірної України Леонід Буряк вірить, що підопічні Шевченка впораються з непростим суперником, а збірна Франції у майбутньому ще оступиться на довгій дистанції.

"Поразка від фінів – це не трагедія. Звичайно, прикро так втратити три очки. Але це спорт. Розчарування є, але треба рухатися далі. Головне, зробити аналіз і висновки.

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Збірна Казахстану сильніша за Фінляндію. Бачив їхні ігри. Дуже організована збірна. Фінляндія грає простіше, робить ставку на фізику, атлетизм, а казахи здатні на сюрпризи в організації гри.

З власного досвіду знаю, що в такому графіку матчів третя гра буде найскладнішою. У першому матчі футболісти класно виконують все задумане, у другій грі розуміють, що треба робити, але роблять все навпаки. У третьому матчі втома буде ще сильнішою. Потрібні свіжість і ротація. Тренери виберуть тих, хто буде в змозі вирішувати поставлені завдання.

Безумовно, Україна залишається фаворитом на матч з Казахстаном. Все-таки це не Франція і не Італія. Звичайно, я думав, що і з Фінляндією Україна впорається, незважаючи на всі свої проблеми. Сподіваюся, і Франція ще втратить по ходу турніру. Тому поки що робити далекоглядні висновки не варто. Вся боротьба попереду. Слава богу, у нас є молоді, перспективні гравці", – сказав Буряк у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, підопічні Шевченка зіграють з казахами вже сьогодні, 31 березня. Початок зустрічі о 21:45.

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