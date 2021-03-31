После ничьей с Францией сборную Украины носили на руках, но уже через три дня произошло то, чего все боялись – "желто-синих" поразил синдром второго матча, который вылился в домашнюю ничью с Финляндией. Парижский успех сведен на нет, а подопечные Андрея Шевченко быстро потеряли право на осечку. Впрочем, драматизировать это фиаско не стоит – на первую позицию при наличии французов было наивно надеяться, а за второе место борьба только разворачивается. Два стартовых тура показали, что все команды в группе будут терять очки.

Украина – Казахстан: прогноз на матч отбора к ЧМ-2022

Казахстану отводят роль аутсайдера, хотя наши "желто-синие" собратья проиграли французам без разгрома (но там сильно повезло). Пока это был их единственный матч в отборе, но выводы из него оказались довольно тревожными для сборной Украины. В поединке с Францией казахи сыграли в нечто похожее на наш парижский низкий блок, перекрыв зону перед штрафной и направив атаки чемпиона мира на фланги. Класса и везения казахам не хватило, но "Ле Бле" действительно удалось замедлить. Команде Дидье Дешама действительно было непросто.

Украина – Казахстан: где смотреть матч отбора на ЧМ-2022

Это плохой сигнал для Украины, ведь именно на игре против низкого блока подопечные Андрея Шевченко погорели с Финляндией. Наша сборная в том матче демонстрировала рекордные показатели по точности передач всех типов (~ 90%) и средней продолжительности владения (7 секунд), допустила немного потерь (60) и мало что позволила сопернику до 80-х минут, но создала минимум моментов (18 ударов, 1,79 xG). Украинцы уверенно раскатывали мяч в центре поля, однако на последней трети критически тормозили. Как следствие, имеем всего 11 успешных попыток входа в штрафную при 565 точных передачах – по одной на каждые 9 минут и 51 пас.

Украина – Финляндия: логика Пукки, промах Шевченко и трагедия Миколенко – скандинавский синдром как угроза ЧМ-2022

Для Украины эта проблема не нова. Все наши команды, от клубов до сборной, имеют проблемы с раскрытием низкого блока – нам не хватает нападающих, не хватает опыта игры в интенсивном темпе, не хватает элементарного класса для прохода двух-трех защитников, а сейчас Андрею Шевченко еще и не хватает качественных фланговых исполнителей. Даже французам трудно против эшелонированной защиты, а украинцам – тем более. При этом контратаковать в таких условиях очень удобно. Именно поэтому критика тренерского штаба после первой осечки выглядит несправедливой.

Главное, что у сборной есть продуманная структура и интересные тактические замыслы под отдельных соперников – с Францией сыграли в 3-5-2 низким блоком, а с финнами выставили зеркальную симметричную схему 3-5-2 с особой ролью для Миколенко (центрбек-плеймейкер). Реализация последнего плана подкачала из-за индивидуальных ошибок (особенно это касается Соболя), а после неудачных замен вообще все начало валиться, однако даже в таких сложных условиях на свой гол Украина наиграла. В целом же, наша сборная выглядит тактически гибким и сложным коллективом высокого класса – просто этот класс не настолько высок, чтобы бить всех середнячков без осечек.

Украина в блендере: причины "короткого замыкания" Миколенко, образцовость Шевы и тактика Трампа – финские СМИ зажигают

Казахстан же таким коллективом назвать нельзя. Да, подопечные Талгата Байсуфинова неплохо выставляют низкий блок и тормозят игру соперника, но в копировании планов Украины им не хватает всего. В первую очередь, команда не настолько грамотная в позиционной работе – гол Дембеле был показательным, ведь один удачный разворот Марсьяля в центре отвлек практически всех футболистов, позволив Усману спокойно открыться перед штрафной с позиции инсайда. Это и неудивительно, ведь в заявке нет ни одного футболиста хотя бы уровня РПЛ (кроме травмированного Зайнутдинова).

Кроме того, казахи проваливаются при обороне на стандартах (французы создали из них очень много), а контратак при закрытой схеме они почти не проводят. Правда, против Украины подопечные Талгата Байсуфинова могут попробовать сыграть агрессивно, но это будет только сильнее раскрывать неидеальных "сине-желтых". Игра с Францией показала, что рисковать структурой сборная Казахстана не желает, да и ресурсов для атак у нее сейчас слишком мало. Словом, это и близко не Финляндия.

"Украине нужно играть, как Франция": Грозный – о Казахстане, утраченном де Брюйне и "головоломке" от Шевченко

Кадровая ситуация

Сборная Украины во время мартовского сбора постоянно кого-то теряет. Сначала мимо заявки пролетели Степаненко и Харатин, потом из-за травм лагерь покинули Беседин и Цыганков, а перед матчем с Финляндией окончательно вылетел Ярмоленко. Теперь к списку травмированных добавился и Коноплянка, а Миколенко нарвался на дисквалификацию.

Очевидно, что Андрей Шевченко проведет ротацию состава, ведь он жаловался на неспособность представителей УПЛ работать в режиме трех матчей за неделю. Вопрос заключается в том, какую он использует схему – на финнов ожидали возвращения к 4-3-3, но тренерский штаб решил продолжить линию с 3-5-2 (хотя это были агрессивные, а не оборонительные 3-5-2). С Суоми это было продиктовано аналогичной схемой соперника и отсутствием достаточного количества вингеров, а сейчас ситуация особо не меняется. В любом случае, невозможность "прочитать" Украину – это минус для болельщиков, но плюс к тактическому плану.

Украина и "казус Гвардиолы" – поведение Шевченко настораживает, но сборную ещё можно спасти

Казахстан остался без свежих потерь, но в течение дня все может измениться – в СМИ появились новости о вспышке коронавируса в лагере сборной. "Сине-желтые" опровергли информацию, но решили провести дополнительное тестирование в Киеве. Пока же можно говорить только об отсутствии травмированного Зайнутдинова (им, якобы, интересуется Аталанта).

Ориентировочные составы на матч Украина – Казахстан

Украина: Бущан – Забарный, Кривцов, Матвиенко – Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Зинченко, Соболь – Малиновский, Мораес

Казахстан: Мокин – Ерланов, Малый, Алип – Быстров, Абикен, Тагыберген, Вороговский, Валиуллин – Васильев, Аимбетов

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, что просто Украине не будет, ведь даже Франция била Казахстан не без проблем. Подопечные Талгата Байсуфинова припаркуют "автобус" и время от времени будут вылетать в контратаки через фланги – последний пункт у нашего соперника получается не очень убедительно, но обороняться команда умеет. Подопечным Андрея Шевченко при этом не хватает физических кондиций, что скажется на интенсивности игры – а без высокого темпа раскрыть низкий блок крайне трудно. Да и ротация скажется на игровых связях.

Впрочем, красивый стартовый план еще необходимо реализовать. Здесь у казахов огромные проблемы: за последние два года они провели 18 матчей, проиграв 11 из них – причем "желто-синих" били не только гранды или середняки, а и литовцы с белорусами. Вничью удалось сыграть с Черногорией (в товарищеском матче), Кипром и Албанией, а переиграть команда смогла только Сан-Марино (дважды) и Шотландию. Правда, все эти неудачи произошли под руководством другого тренера, но факт остается фактом.

Какими бы боевыми ни были казахи под началом Талгата Байсуфинова, но до Украины им далеко. Команда умеет обороняться, но почти не атакует и выглядит слишком слабо в позиционной работе. Подопечные Андрея Шевченко даже в ослабленном составе лучше двигают мяч между линиями и открывают зоны. Вообще, при всех проблемах в игре против качественно организованной обороны, украинцы стабильно забивают – за последние два года наша сборная не провела гол только в трех матчах (против испанцев, португальцев и поляков).

Будем откровенны – Украина значительно сильнее Казахстана. В этом уверены и букмекеры, которые не дают высоких коэффициентов на нашу победу. Проиграть мы сегодня можем только самим себе, да и в очередную ничью поверить трудно. Подопечные Андрея Шевченко просто не имеют не нее права. Именно поэтому стоит ставить на непростую, но заслуженную победу наших футболистов.

Бил Россию, в финале обыграл Ромарио, оскорбил Лобановского и работал сантехником: топ-5 казахов украинского футбола