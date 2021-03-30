"Надеюсь, что завтра команды покажут содержательный футбол. Мы понимаем, что Украина стремится только к победе, но, как и команда Финляндии, мы не собираемся делать хозяевам подарки.

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По сравнению с матчем против Франции мы планируем сделать некоторую ротацию, ведь очень трудно сыграть два подряд поединка на высоком уровне теми же футболистами. Впрочем, окончательное решение по составу будем принимать уже завтра.

Да, мы сыграли в этом цикле на игру меньше украинцев, но я не вижу особого нашего преимущества. Более того, возможно, именно еще одного матча Казахстану не хватило, чтобы почувствовать уверенность в своих силах", – цитирует Байсуфинова официальный сайт УАФ.

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