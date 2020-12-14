Казахстан получил нового тренера перед отбором ЧМ-2022 – "ястребы" будут соперником сборной Украины
Один из аутсайдеров группы D в отборе к мундиалю 2022 года назначил нового коуча.
Соперник сборной Украины в квалификации к чемпионату мира 2022 года определился с наставником.
Боснийский голкипер Зари указал на слабое место соперника сборной Украины в отборе к ЧМ-2022
Новым тренером сборной Казахстана стал Талгат Байсуфинов, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации футбола. 52-летний специалист уже имеет опыт работы с национальной командой – он принимал с ней участие в отборочном цикле чемпионата мира 2018 года.
Напомним, Казахстан попал в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 он будет бороться с Францией, Украиной, Боснией и Герцеговиной и Финляндией.
Результаты жеребьевки отбора ЧМ-2022 – Украина пострадала из-за климатических ограничений, состав всех групп