Один з аутсайдерів групи D у відборі до мундіалю 2022 року призначив нового коуча.

Суперник збірної України у кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року визначився з наставником.

Боснійський голкіпер Зорі вказав на слабке місце суперника збірної України у відборі до ЧС-2022

Новим тренером збірної Казахстану став Талгат Байсуфінов, повідомляє офіційний сайт Казахстанської федерації футболу. 52-річний фахівець вже має досвід роботи з національною командою – він брав з нею участь у відбірковому циклі чемпіонату світу 2018 року.

Нагадаємо, Казахстан потрапив у групу D європейського відбору. За вихід до фінальної частини ЧС-2022 він боротиметься з Францією, Україною, Боснією і Герцеговиною та Фінляндією.

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