Вратарь луганского клуба Никола Василь оценил шансы сборной Боснии и Герцеговины в квалификации к чемпионату мира 2022 года.

"Эта группа сложная для всех, в том числе для Боснии и Герцеговины, ведь здесь есть Франция, Украина и Финляндия. Очень сильные команды. Не будет легко и с Казахстаном.

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В нашей сборной есть Джеко и Пьянич. Они играют много лет в нашей команде. Все строится вокруг них.

Слабая сторона Боснии и Герцеговины? Возможно то, что мы поменяли много тренеров за последние годы, но прогнозировать результат я не хочу", – сказал Василь в комментарии программе "ПроФутбол Digital".

Напомним, Босния и Грецеговина попала в группу D европейского отбора. За выход в финальную часть ЧМ-2022 она будет бороться с Францией, Украиной, Финляндией и Казахстаном.

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