Казахстан наказал сборную Албании голом с центра поля – "регбийное" безумие в Лиге наций
Защитник казахской сборной Айбол Абикен забил пока самый эффектный мяч 5-го тура Лиги наций УЕФА. На орехи досталось национальной команде Албании.
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Именно перед этим эпизодом албанцы оформили второй гол усилиями Исмаили. Однако, празднование "горных орлов" затянулось и они упустили быстрый ответ гостей. "Ястребы" быстро начали с центра поля и уже вторым касанием Абикен пробил по воротам, забросив мяч за шиворот Бериши.
Роскошный гол в регбийном стиле, однако, не спас сборную Казахстана от поражения. Албанцы уверенно победили (3:1) и закрепились на 2-й строчке группы С4.
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