Красивый гол с нотками курьеза забили на 25-й минуте противостояния.

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Именно перед этим эпизодом албанцы оформили второй гол усилиями Исмаили. Однако, празднование "горных орлов" затянулось и они упустили быстрый ответ гостей. "Ястребы" быстро начали с центра поля и уже вторым касанием Абикен пробил по воротам, забросив мяч за шиворот Бериши.

Роскошный гол в регбийном стиле, однако, не спас сборную Казахстана от поражения. Албанцы уверенно победили (3:1) и закрепились на 2-й строчке группы С4.

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