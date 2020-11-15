Новая победа Северной Македонии в видеообзоре матча соперника сборной Украины против Эстонии
В рамках 5-го тура Лиги наций УЕФА сборная Северной Македонии на своем поле переиграла команду Эстонии. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.
Лига наций, дивизион С
Группа 2
Северная Македония – Эстония – 2:1
Голы: Тричковски, 29, Стояновски, 68 – Саппинен, 52
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Балканцы повели в счете на 29-й минуте. Это Иван Тричковски вовремя отреагировал на выстрел Спировски мимо ворот и сумел переправить мяч в сетку из пределов штрафной. Балтийцы отыгрались на старте второй половины: Рауно Саппинен получил пас от Айнсалу и роскошным черпаком положил мяч в дальний угол с рикошетом от стойки. Победу же для Северной Македонии вырвал Влатко Стояновски, головой замкнувший элегантный навес Эльмаса.
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