Продолжается пятый тур Лиги наций в дивизионе С. Победы сегодня одержали Беларусь, Албания и Армения.

Лига наций, дивизион С

Группа 2

Грузия – Армения – 1:2

Голы: Вако, 65 (пен) – Казарян, 33, Адамян, 86

Группа 4

Беларусь – Литва – 2:0

Голы: Яблонский, 5, Эбонг, 20

Албания – Казахстан – 3:1

Голы: Чикаллеши, 16, Исмайли, 23, Манай, 61 (пен) – Абикен, 25

Беларусь одолела Литву благодаря голам Яблонского (разрядил пушку из-за пределов штрафной) и Эбонга (завершил розыгрыш углового). Благодаря этой победе белорусы с 10 очками остались на первом месте в четвертой группе.

Албания идет второй – 8 пунктов. Сегодня "красно-черные" переиграли Казахстан, пропустив в первом тайме с центра поля. Чудо-гол не спас азиатов от фиаско – они с 4 баллами замыкают квартет. В среду Беларусь и Албания разыграют путевку в дивизион В.

Грузия на днях потеряла грандиозный шанс пройти на чемпионат Европы, проиграв дома Северной Македонии. На матч Лиги наций тренерский штаб изменил почти весь состав, но это не помогло избежать поражения от Армении. Грузия уже не выиграет группу (6 очков), а вот Армения (8 очков) в последнем туре поборется за первое место с македонцами (9 очков) в очном противостоянии.

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