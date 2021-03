Матч, как и онлайн-трансляция Казахстан – Франция на "Футбол 24", стартовал в 16:00 по Киеву. Действующие чемпионы мира очень хотели реабилитироваться за домашнюю ничью с Украиной, тогда как казахи проводили дебютный поединок в отборе на ЧМ-2022. Дидье Дешам, обладая фантастическими кадровыми ресурсами, выставил 9 новых игроков по сравнению с поедиком против Украины. Место в стартовом составе сохранили лишь двое – Льорис и Гризманн. В частности, под ротацию попал суперзвезда ПСЖ Килиан Мбаппе.

Незабитый пенальти Мбаппе и автогол украинца в видеообзоре матча Казахстан – Франция – 0:2

Казахи острее провели стартовый отрезок, применяя высокий прессинг. Однако премьерный более или менее опасный момент у ворот французов – это творение дуэта Лангле-Льорис. Первый неаккуратно возвращал назад, а второй – чуть ли не сконфузился после "виртуозного" приема. Чемпионы мира ответили прорывом Дембеле со своевременной передачей на Гризманна, но тот не сумел повторить шедевр с Украиной нерабочей правой.

Франция забила первым же ударом в створ на 20-й минуте. Быстрая атака "галльских петухов" завершилась мощным выстрелом Дембеле в дальнюю шестерку с правого края штрафной. Вингеру Барсы ассистировал Марсьяль. Команда Дешама полностью забрала себе мяч, казахи все чаще не успевали за быстрыми перемещениями звездных форвардов "ле бльо". Впрочем подопечные Байсуфинова не посыпались после пропущенного мяча. Действовали компактно и организованно.

Хозяевам подыгрывал Марсьяль, запоров несколько перспективных контрвыпадов. Именно форвард МЮ должен был забивать в конце первого тайма после передачи Лемара. 122 команду в рейтинге ФИФА выручил натурализованный украинец Сергей Малый, не позволив сопернику отличиться примерно с метра. По иронии судьбы, уже через минуту тот же экс-защитник луганской Зари эффектно удвоил преимущество французов. Гризманн навесил с углового, а центрбэк сборной Казахстана головой направил мяч в собственные ворота – 0:2. Франция, не особо напрягаясь, фактически решила судьбу матча уже до перерыва.

France in the first half vs. Kazakhstan:



◉ 1 shot on target



◉ 2 goals



https://t.co/0RoYdr3ZQg