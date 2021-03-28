Сборная Казахстана пропускала первый тур, поэтому фактически сегодня для нее стартовал отбор на ЧМ-2022. "Сине-желтые" пытались дать бой действующему обладателю трофея, но соотношение сил было слишком неравным.

Франция обыграла Казахстан с удивительной статистикой – украинец отметился автоголом, Мбаппе не реализовал пенальти

Оба гола были забиты еще до перерыва. Счет открыл Усман Дембеле, а удвоил уроженец Луганска Сергей Малый, который отправил мяч в собственные ворота. Очень хотел пополнить свою статистику Килиан Мбаппе, но даже пенальти не помог форварду ПСЖ.