Незабитый пенальти Мбаппе и автогол украинца в видеообзоре матча Казахстан – Франция – 0:2
18:28 - Читати українською
Казахстан уступил Франции во 2 туре отбора ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча Казахстан – Франция.
Усман Дембеле 20’
Сергей Малый 44’
20’ Усман Дембеле
44’ Сергей Малый
Сборная Казахстана пропускала первый тур, поэтому фактически сегодня для нее стартовал отбор на ЧМ-2022. "Сине-желтые" пытались дать бой действующему обладателю трофея, но соотношение сил было слишком неравным.
Франция обыграла Казахстан с удивительной статистикой – украинец отметился автоголом, Мбаппе не реализовал пенальти
Оба гола были забиты еще до перерыва. Счет открыл Усман Дембеле, а удвоил уроженец Луганска Сергей Малый, который отправил мяч в собственные ворота. Очень хотел пополнить свою статистику Килиан Мбаппе, но даже пенальти не помог форварду ПСЖ.
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