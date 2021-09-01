Казахстан – Украина: сенсационный обидчик "сине-желтых" посвятил голы бабушке, которая умерла несколько дней назад
21:02 - Читати українською
Хавбек сборной Казахстана Руслан Валиуллин готовился к матчу против Украины в очень непростом психологическом состоянии.
74’ Руслан Валиуллин
90+6’ Руслан Валиуллин
Даниил Сикан 90+3’
74’ Руслан Валиуллин
90+3’ Даниил Сикан
90+6’ Руслан Валиуллин
Позавчера 26-летний полузащитник получил ужасную весть о смерти бабушки, информирует Sports.kz.
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Валиуллин не сломался и выдал свой лучший матч в футболке сборной Казахстана. Хавбек оформил дубль и спас для команды ничью. После голов игрок поднимал руки к небесам, отдавая дань бабушке.
Добавим, что для Валиуллина это были дебютные голы за национальную сборную, хотя раньше он провел 3 матча.
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