Хавбек сборной Казахстана Руслан Валиуллин готовился к матчу против Украины в очень непростом психологическом состоянии.

Позавчера 26-летний полузащитник получил ужасную весть о смерти бабушки, информирует Sports.kz.

Казахстан – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

Валиуллин не сломался и выдал свой лучший матч в футболке сборной Казахстана. Хавбек оформил дубль и спас для команды ничью. После голов игрок поднимал руки к небесам, отдавая дань бабушке.

Добавим, что для Валиуллина это были дебютные голы за национальную сборную, хотя раньше он провел 3 матча.

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