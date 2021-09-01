Казахстан – Україна: сенсаційний кривдник "синьо-жовтих" присвятив голи бабусі, яка померла кілька днів тому
21:11 - Читать на русском
Хавбек збірної Казахстану Руслан Валіуллін готувався до матчу проти України у дуже непростому психологічному стані.
74’ Руслан Валіуллін
90+6’ Руслан Валіуллін
Данило Сікан 90+3’
74’ Руслан Валіуллін
90+3’ Данило Сікан
90+6’ Руслан Валіуллін
Позавчора 26-річний півзахисник отримав жахливу звістку про смерть бабусі, інформує Sports.kz.
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Валіуллін не зламався і видав свій найкращий матч у футболці збірної Казахстану. Хавбек оформив дубль, врятувавши для команди нічию. Після голів гравець підносив руки до небес, віддаючи шану бабусі.
Додамо, що для Валіулліна це були дебютні голи за національну збірну, хоча раніше він провів 3 матчі.
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