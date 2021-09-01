Хавбек збірної Казахстану Руслан Валіуллін готувався до матчу проти України у дуже непростому психологічному стані.

Позавчора 26-річний півзахисник отримав жахливу звістку про смерть бабусі, інформує Sports.kz.

Казахстан – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

Валіуллін не зламався і видав свій найкращий матч у футболці збірної Казахстану. Хавбек оформив дубль, врятувавши для команди нічию. Після голів гравець підносив руки до небес, віддаючи шану бабусі.

Додамо, що для Валіулліна це були дебютні голи за національну збірну, хоча раніше він провів 3 матчі.

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