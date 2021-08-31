Наставник "ястребов" Талгат Байсуфинов ни на минуту не оставляет свою команду без присмотра.

Уже завтра, 1 сентября, сборная Украины сыграет матч отбора на чемпионат мира 2022 года со сборной Казахстана. Для обеих команд эта игра очень ответственная: украинцы будут стремиться взять реванш за досадную ничью дома (1:1), казахи же попытаются доказать, что тот результат в Киеве не был случайным.

"Кто умеет играть в футбол, то играет везде": Петраков не считает искусственное поле проблемой для сборной Украины

О настрое хозяев на поединок с "сине-желтыми" указывает и тренировочный процесс. Главный тренер казахов Талгат Байсуфинов, который накануне сдал положительный тест на COVID-19 старается не выключаться из процесса. Из-за вынужденной изоляции, специалист наблюдает за командой с ТВ-монитора, а непосредственно на месте руководит его помощник Игорь Свечников, сообщает официальный сайт Федерации футбола Казахстана.

Напомним, поединок Казахстан – Украина стартует в 17:00.

Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу