В лагере "ястребов" перед матчем отбора чемпионата мира 2022 года с командой Александра Петракова не смогут рассчитывать на помощь главного тренера.

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов заразился COVID-19, сообщает журналист Владимир Жарков в Telegram-канале "Тень отца Гурмана".

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"У главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова выявлен коронавирус, он изолирован от команды", – говорится в сообщении.

Напомним, поединок Казахстан – Украина состоится уже через четыре дня, 1 сентября, в Нур-Султане на стадионе Астана Арена. Начало встречи в 17:00.

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