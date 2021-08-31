"Кто умеет играть в футбол, то играет везде": Петраков не считает искусственное поле проблемой для сборной Украины
Исполняющий обязанности главного тренера "сине-желтых" Александр Петраков объяснил, как искусственное покрытие влияет на подготовку к матчу с казахами.
"В 2011 году мы играли с юношеской сборной на этом поле этого же стадиона. Также я недавно общался с Русланом Костышиным, чей Колос играл с казахским Шахтером на этой арене.
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Он говорит, что поле очень жесткое, они его поливают очень быстро. Поле специфическое. Но кто умеет играть в футбол, то играет везде и на любом поле", – цитирует Петракова официальный сайт УАФ.
Напомним, поединок Казахстан – Украина состоится 1 сентября в Нур-Султане на стадионе Астана Арена. Начало встречи в 17:00.
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