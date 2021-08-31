Наставник "яструбів" Талгат Байсуфінов ні на мить не залишає свою команду без нагляду.

Вже завтра, 1 вересня, збірна України зіграє матч відбору на чемпіонат світу 2022 року зі збірною Казахстану. Для обох команд ця гра дуже відповідальна: українці прагнутимуть взяти реванш за прикру нічию вдома (1:1), натомість казахи спробують довести, що той результат в Києві не був випадковим.

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Про настрій господарів на поєдинок з "синьо-жовтими" вказує і тренувальний процес. Головний тренер казахів Талгат Байсуфінов, який напередодні здав позитивний тест на COVID-19, намагається не вимикатися з процесу. Через вимушену ізоляцію, фахівець спостерігає за командою з ТВ-монітора, а безпосередньо на місці керує його помічник Ігор Свєчніков, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Казахстану.

Нагадаємо, поєдинок Казахстан – Україна стартує о 17:00.

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