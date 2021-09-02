Аналитический ресурс оценил выступление сборной Украины в матче отбора чемпионата мира 2022 года против "ястребов" (2:2).

Самым полезным игроком сборной Украины в матче против Казахстана стал Александр Зинченко, сообщает Zbirna.com.

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Полузащитник Манчестер Сити получил за свою игру 303 балла. В активе нашего легионера 102 ТТД с браком 11%, он выиграл девять единоборств, сделал четыре удачные обводки, отдал одну острую передачу и нанес один удар по воротам. В тройку лучших игроков "сине-желтых" также вошли Андрей Ярмоленко (299 баллов) и Виталий Миколенко (298 баллов).

Лучшим игроком обеих команд стал автор дубля в ворота украинцев, полузащитник Руслан Валиуллин. Рейтинг эффективности его игры составил 332 балла.

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