Аналітичний ресурс оцінив виступ збірної України у матчі відбору чемпіонату світу 2022 року проти "яструбів" (2:2).

Найкориснішим гравцем збірної України у матчі проти Казахстану став Олександр Зінченко, повідомляє Zbirna.com.

"Буратіни", "ситі коти", "піжони", "кошмар", "нема слів": збірну України нещадно б'ють за Казахстан – накипіло

Півзахисник Манчестер Сіті отримав за свою гру 303 бали. В активі нашого легіонера 102 ТТД з браком 11%, він виграв дев'ять єдиноборств, зробив чотири вдалі обведення, віддав одну гостру передачу і завдав один удар по воротах. До трійки найкращих гравців "синьо-жовтих" також увійшли Андрій Ярмоленко (299 балів) і Віталій Миколенко (298 балів).

Найкращим гравцем серед обох команд став автор дубля у ворота українців, півзахисник Руслан Валіуллін. Рейтинг ефективності його гри склав 332 бали.

Казахстан – Україна: Петраков стартує з фіаско, хоч забив навіть Сікан – аномальна трагедія, в якої багато батьків