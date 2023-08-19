Кубок Диего Марадоны. Первый раунд.

Бока Хуниорс – Платенсе – 3:1

Голы : Себальос, 28, Кавани, 55, Медина, 90+4 – Моргантини, 61.

Валенсия впервые за 12 лет стартовала с двух побед в Ла Лиге, Вильяреал на выезде минимально одолел Мальорку

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани провел первый официальный матч в составе новой команды – футболист помог Бока Хуниорс одержать убедительную победу в матче первого раунда Кубка Диего Марадоны.

Подопечные Хорхе Альмирона активно провели игру и заслуженно победили своего соперника. На 28 минуте счет в матче открыл Себальос – аргентинский нападающий "черпачком" перекинул мяч через голкипера гостей после показательного выхода из обороны.

Во втором тайме произошло знаковое событие: на 55-й минуте поединка свой дебютный гол за Бока Хуниорс забил Кавани – форвард отозвался на навесную передачу и головой вколотил мяч в сетку ворот. На 61-й минуте Платенсе удалось отквитать один гол усилиями Моргантини, но уже в компенсированное время Медина установил окончательный счет матча – 3:1 в пользу хозяев.

Напомним, Кавани перебрался в Бока Хуниорс этим летом. Уругваец, последним клубом которого была Валенсия, подписал контракт с Бокой на год.