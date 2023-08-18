Испания, Ла Лига, 2-й тур

Мальорка – Вильярреал – 0:1

Гол: Морено, 62

Валенсия – Лас-Пальмас – начало матча в 22:30

Анчелотти назвал основного голкипера Реала на матч Ла Лиги – специалист рассказал про конкуренцию между Луниным и Кепой

В стартовом матче тура Мальорка на своем поле уступила Вильярреалу. Первый тайм прошел при серьезном преимуществе гостей, однако запомнился лишь опасным ударом Баэны незадолго до перерыва – впритык с левой стойкой.

Сразу после отдыха Морено вывел Вильярреал вперед, но арбитр заметил игру рукой и гол был отменен. 31-летний форвард "желтой субмарины" не останавливался и вскоре записал свое имя в протокол: после навеса с углового Райкович в прыжке среагировал на удар и отбил, но мяч прилетел прямо на ногу Жерару, который добавил в свой актив уже 107 гол за Вильяреал в Ла Лиге.

В середине тайма Баэна мог ставить точку в матче пробивая низом в левый угол, однако переиграть кипера Мальорки не сумел. Уже в добавленное время Предраг снова стал героем эпизода, спасая "островитян". В конце концов Вильяреалу хватило и одного гола, чтобы реабилитироваться за обидное поражение от Бетиса в первом туре и одержать первую победу на Болиарах с 2009 года.

"Ти підеш вбивати таких, як я": форвард з оселедцем бив окупантів мінометом, але втратив на фронті рідного брата