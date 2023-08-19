Кубок Дієго Марадони. Перший раунд.

Бока Хуніорс – Платенсе – 3:1

Голи: Себальйос, 28, Кавані, 55, Медіна, 90+4 – Моргантіні, 61.

Валенсія вперше за 12 років стартувала з двох перемог у Ла Лізі, Вільяреал на виїзді мінімально здолав Мальорку

Уругвайський форвард Едінсон Кавані провів перший офіційний матч у складі нової команди – футболіст допоміг Бока Хуніорс здобути переконливу перемогу в матчі першого раунду Кубка Дієго Марадони.

Підопічні Хорхе Альмірона активно провели гру і заслужено перемогли свого суперника. На 28 хвилині рахунок у матчі відкрив Себальйос – аргентинський нападник "черпачком" перекинув м'яч через голкіпера гостей після показового виходу з оборони.

У другому таймі сталася знакова подія: на 55 хвилині поєдинку свій дебютний гол за Бока Хуніорс забив Кавані – форвард відгукнувся на навісну передачу і головою вколотив м'яч в сітку воріт. На 61 хвилині Платенсе вдалося відквитати один гол зусиллями Моргантіні, але вже у компенсований час Медіна встановив остаточний рахунок матчу – 3:1 на користь господарів.

Нагадаємо, Кавані перебрався в Бока Хуніорс цього літа. Уругваєць, останнім клубом якого була Валенсія, підписав контракт з Бокою на один рік.