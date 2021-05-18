Брайтон – Манчестер Сіті

18 травня, 21:00. Брайтон, Амерікан Експрес Ком'юніті Стедіум.

Пряма трансляція на Setanta Sports +.

Чому потрібно подивитися: команда Хосепа Гвардіоли проведе одну з двох репетицій перед фіналом Ліги чемпіонів. Ман Сіті достроково взяв титул АПЛ, тому вже не має турнірної мотивації в останніх турах чемпіонату. Поєдинок проти Брайтона слід розглядати виключно як частину підготовки до вирішального двобою сезону проти Челсі, яка відбудеться 29 травня у Португалії. Відповідно, Гвардіола може знову піти на експерименти – як от у попередньому матчі з Ньюкаслом, який видався напрочуд веселим і завершився драматичною перемогою "містян" із рахунком 4:3.

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Що стосується Брайтона, то "чайки" теж можуть зітхнути спокійно. Команда Грема Поттера весь сезон пленталася поблизу зони вильоту, але все ж зуміла виконати головне завдання – зберегти прописку в еліті. Відповідно, на обидві команди вже нічого не тисне – можна розраховувати на яскравий, видовищний і, головне, результативний поєдинок.

Олександр Зінченко в попередньому турі не потрапив навіть у заявку, а захисна ланка Ман Сіті була напрочуд експериментальною. Навіть у воротах вийшов ветеран Скотт Карсон, який не грав у Прем'єр-лізі 10 років. Все це призвело до трьох пропущених м'ячів, але з "чайками" таких експериментів вже не буде – Гвардіола перед матчем запевнив, що у воротах з'явиться основний голкіпер Едерсон. Не виключено, що Пеп навіть награватиме основу на фінал ЛЧ. Чекаємо виходу Зінченка?

Прогноз "Футбол 24": 0:2.

Лаціо – Торіно

18 травня, 21:30. Рим, Олімпіко.

Пряма трансляція на "Футбол 1".

Чому потрібно подивитися: легендарний для Італії Торо все ще ризикує покинути Серію А. "Бики" проводять жахливий сезон, весь чемпіонат перебуваючи поблизу трійки аутсайдерів. Те, що команда Давіде Ніколи досі не в зоні вильоту, не стільки заслуга самого Торіно, як те, що в чемпіонаті просто знайшлися три ще гірші команди.

Наразі "гранатові" випереджають Беневенто на 3 очки, а в останньому турі команди зіграють між собою в Турині. Втім, цей матч може вже нічого не вирішувати – Торіно потрібно зіграти хоча б унічию з Лаціо на Олімпіко, щоб забезпечити собі виживання. В іншому ж разі у неділю буде ой як гаряче. У випадку однакової кількості очок саме Беневенто матиме перевагу над Торіно, який тоді вирушить у Серію Б.

На щастя для команди Ніколи, Лаціо вже не має турнірних завдань. Римляни гарантовано фінішують шостими і гратимуть у Лізі Європи. Хіба що після поразки в дербі від Роми "б'янкочелесті" захочуть реабілітуватися. Втім, тут є ще один серйозний підтекст.

Як відомо, Беневенто очолює Філіппо Індзагі – рідний брат наставника Лаціо Сімоне. У період кар'єри футболіста молодший Сімоне регулярно перебував у тіні старшого Піппо, але зараз багато в чому саме від тренера Лаціо залежить майбутнє чемпіона світу-2006. У звичайних життєвих ситуаціях переважно допомагають старші брати – тут же все у руках молодшого. Перемога команди Сімоне Індзагі дасть шанс підопічним Піппо та подарує розкішний двобій в останньому турі. Нічия чи поразка Лаціо відправить Беневенто у Серію Б, а молодший брат виявиться безпосередньо причетним до вильоту більш знаменитого старшого.

Прогноз "Футбол 24": 2:1.

Челсі – Лестер

18 травня, 22:15. Лондон, Стемфорд Брідж.

Пряма трансляція на Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: інший фіналіст Ліги чемпіонів 2020/21 проведе другий поспіль поєдинок проти Лестера. У суботу "лиси" обіграли команду Томаса Тухеля в фінальному поєдинку Кубка Англії та вперше у своїй історії завоювали цей трофей. Сьогоднішня гра є не менш важливою, адже обидві команди ведуть відчайдушну боротьбу за зону Ліги чемпіонів. Лестер наразі йде третім, а Челсі – четвертим, відстаючи від підопічних Брендана Роджерса на 2 пункти. Відповідно, перемога не лише принесе реванш для Челсі, а й виведе "синіх" на третє місце Прем'єр-ліги.

На Стемфорд Брідж очікується серйозна битва. Нічия навряд чи влаштує Челсі, адже у випадку перемоги Ліверпуля над Бернлі команда Тухеля випаде з топ-4. Це змушує "пенсіонерів" грати виключно на 3 очки – звісно, є варіант кваліфікації в ЛЧ через перемогу над Ман Сіті у фіналі турніру, але навряд чи у лондонському клубі зараз вважають такий шлях пріоритетним.

А от Лестер, в принципі, теоретично могла б влаштувати і нічия, адже тоді "лиси" перед останнім туром все ще перебуватимуть у лігочемпіонівській зоні. Але в заключному турі команда Роджерса зіграє з вмотивованим Тоттенхемом, тоді як Челсі протистоятиме Астон Віллі, а Ліверпуль завершить сезон поєдинком проти Крістал Пелас. Як бачимо, саме у Лестера найгірший календар серед трьох претендентів на дві путівки в ЛЧ, тому чинному володарю Кубка Англії теж бажано перемагати, щоб зняти усі питання щодо виходу в найпрестижніший євротурнір.

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Не виключено, що за підсумками чемпіонату володарів путівок в ЛЧ визначить різниця м'ячів, адже існує варіант, що Челсі, Ліверпуль і Лестер матимуть однакову кількість очок. Парадокс, але в усіх трьох команд приблизно однакова різниця забитих і пропущених голів. Розкішна кінцівка сезону Прем'єр-ліги, навіть попри відсутність інтриги в боротьбі за титул!

Прогноз "Футбол 24": 1:1.

Бернлі – Ліверпуль

19 травня, 22:15. Бернлі, Терф Мур

Пряма трансляція на Setanta Sports +.

Чому потрібно подивитися: здавалося б, Ліверпуль вже попрощався з мріями про ЛЧ на наступний сезон. Але команда Клоппа дуже вчасно почала перемагати, набравши 9 очок у трьох останніх турах. Звитяги у двох останніх матчах з великою долею ймовірності подарують мерсисайдцям омріяну путівку в Лігу чемпіонів (щоправда, не виключено, що доведеться рахувати різницю голів).

Ліверпуль був за крок від фіаско у попередній грі з Вест Бромвічем. Нічия 1:1 означала лише примарні шанси на топ-4, але на 90+5-й хвилині трапилося справжнє диво, аналогів якому ще не було в АПЛ. За нічийного рахунку Аліссон пішов у штрафний майданчик суперників і саме йому судилося стати героєм – бразильський воротар розкішним ударом головою приніс своїй команді таку необхідну перемогу. Неймовірно!

Божевілля імені Аліссона у відеоогляді матчу Вест Бромвіч – Ліверпуль – 1:2

Але ця драматична звитяга не матиме жодного сенсу, якщо "червоні" не обіграють Бернлі, якому вже нічого не потрібно. Попри чималі кадрові втрати у таборі Ліверпуля, завдання виглядає доволі простим – "кларетові" зберегли прописку в еліті, а в останньому турі безвольно "злили" Лідсу з рахунком 0:4. Відповідно, жоден результат, окрім перемоги, в Ліверпулі навіть не розглядають. Інакше подвиг Аліссона просто втратить своє значення.

Прогноз "Футбол 24": 1:3.

Монако – ПСЖ

19 травня, 22:15. Сен-Дені, Стад де Франс.

Чому потрібно подивитися: Маурісіо Почеттіно після Кубка французької ліги може виграти свій другий трофей у тренерській кар'єрі. У фіналі Кубка Франції на найбільшій арені країни зустрінуться друга і третя команди Ліги 1 – ПСЖ та Монако.

Парижани можуть як виграти два трофеї за кілька днів, так і залишитися з носом. Окрім фіналу Кубка, команда Почеттіно йде другою у чемпіонаті Франції, відстаючи від Лілля на один пункт перед останнім туром чемпіонату. Але наразі всі думки ПСЖ зосереджені саме на поєдинку проти Монако. Легко точно не буде – команда Ніко Ковача провела хороший сезон, а в чемпіонаті двічі обіграла столичного гранда (3:2 та 2:0).

Зауважимо, що парижанам не допоможуть Марко Верратті та Неймар. Останній у півфіналі проти Монпельє отримав фатальну жовту картку, хоча відіграв навіть не 10 хвилин. Бразилець після гри традиційно "наїхав" на арбітрів, проте безрезультатно. У битві за другий трофей сезону 29-річний форвард своїй команді не помічник.

Прогноз "Футбол 24": 1:2.

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