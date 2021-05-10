"За этот сезон у меня появилась большая любовь к этому клубу и ко всему, что он собой представляет. Я чувствую глубокую связь с партнерами по команде и сотрудниками клуба, которые работают за кулисами. Ежедневно они дают мне дополнительную мотивацию, и я знаю, что вместе мы способны достичь огромных результатов.

Манчестер Юнайтед официально продлил контракт с Кавани

Как только я перешел в Манчестер Юнайтед, то почувствовал доверие тренера. Такая вера дает идеальную возможность показывать лучший футбол, и я хочу поблагодарить Сульшера за это.

Меня тронуло то, как сильно болельщики Юнайтед хотели, чтобы я остался. Я сделаю все, чтобы подарить им счастье и радость своими выступлениями на поле. Мне еще не удалось сыграть перед фанатами на Олд Траффорд. Не могу дождаться момента, когда это произойдет", – цитирует Кавани сайт клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Кавани провел 23 матча, в которых отметился 9-ю голами.

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