Нападник збірної Уругваю Едінсон Кавані підписав контракт із Бока Хуніорс, інформує офіційний Instagram аргентинського клубу. Угода розрахована до кінця 2024 року. Кавані взяв 10-й номер, під яким свого часу грав легендарний Дієго Марадона.

Валенсія попрощалася з Кавані – форвард вже обрав наступний клуб

Раніше Валенсія офіційно повідомила про дострокове розірвання контракту з форвардом, який діяв до кінця сезону 2023/24. Іспанський клуб вирішив піти назустріч гравцю і відпустити його, оскільки Кавані втратив місце в стартовому складі. Головний тренер "Лос чес" Рубен Бараха на Едінсона теж не дуже розраховував. Тим паче що впродовж останнього сезону "Матадор" зазнав трьох травм.

У складі Валенсії Едінсон провів 28 матчів, у яких забив 7 м'ячів та оформив 2 асисти. Востаннє він забивав 18 січня в матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти Спортінга (Хіхон).

Бока ефектно привітала Кавані, опублікувавши в соцмережах фото з валізою, термосом і беретом – атрибутами, які Едінсон часто використовує в повсякденному житті.

Раніше 36-річний уругваєць виступав за Данубіо, Палермо, Наполі, ПСЖ, Манчестер Юнайтед. У складі національної збірної Кавані зіграв 136 матчів, забив 58 голів і віддав 17 асистів.