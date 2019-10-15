toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Кавани хочет провести переговоры с Ювентусом, – СМИ

18:18 6 Читати українською
Кавани хочет провести переговоры с Ювентусом, – СМИ
Эдинсон Кавани / AP

Форвард французского Пари Сен-Жермен Эдинсон Кавани рассматривает вариант с возвращением в итальянскую Серию А.

Опытный уругваец готов провести переговоры с представителями туринского Ювентуса, сообщает Calciomercato.

Кавани готов к уходу из ПСЖ

По информации издания, Кавани хочет выслушать предложения от нескольких итальянских клубов относительно трудоустройства следующим летом. 32-летний нападающий решил покинуть Парк де Пренс после сезона 2019/20, но пока не намерен играть за океаном. Ранее его сватали в американский Интер Майами.

В нынешнем сезоне Эдинсон Кавани провел 4 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Уругвайский форвард уже выступал в Серии А – в 2007-2010 гг. он защищал цвета Палермо, а следующие три сезона провел в Наполи.

blog_ava
Украина – Португалия: Роналду разочарован поражением, поностальгировал по Киеву и прокомментировал юбилейный гол
02:06
4216
Теги
Трансферы ПСЖ Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Ювентус Ювентус ПСЖ ПСЖ Италия Трансферы Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Италии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
14
мин
Швейцария
21:45
Ирландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук