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Кавани готов к уходу из ПСЖ

17:52 115 Читати українською
Кавани готов к уходу из ПСЖ
Эдинсон Кавани / AFP

Нападающий Пари Сен-Жермен Эдинсон Кавани рассматривает вариант завершения сотрудничества с французским грандом.

Опытный форвард может вскоре покинуть парижан, сообщает L'Equipe.

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У Кавани остается год по контракту с ПСЖ и он подумывает о завершении французского этапа своей карьеры. 32-летний уругваец хочет новых вызовов и вряд ли подпишет новое соглашение с чемпионами Франции. Одним из вариантов для ветерана является переезд за океан – его услугами ранее интересовался Интер Майами, принимающий с 2020 года старт в МЛС.

В сезоне 2019/20 Эдинсон Кавани провел 4 матча во всех турнирах, в которых забил 2 мяча. Нынешняя кампания для него уже седьмая в футболке парижского клуба.

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Теги
Франция Трансферы ПСЖ Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани ПСЖ ПСЖ
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