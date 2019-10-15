Кавані хоче провести перемовини з Ювентусом, – ЗМІ

Форвард французького Парі Сен-Жермен Едінсон Кавані розглядає варіант із поверненням до італійської Серії А.

Досвідчений уругваєць готовий провести переговори з представниками туринського Ювентуса, повідомляє Calciomercato.

Кавані готовий до відходу з ПСЖ

За інформацією видання, Кавані хоче вислухати пропозиції від кількох італійських клубів щодо працевлаштування наступного літа. 32-річний нападник вирішив покинути Парк де Пренс після сезону 2019/20, але поки не має наміру їхати за океан. Раніше його сватали до американського Інтера Маямі.

У нинішньому сезоні Едінсон Кавані провів 4 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі. Уругвайський форвард уже виступав в Серії А – у 2007-2010 рр. він захищав кольори Палермо, а наступні три сезони провів у Наполі.