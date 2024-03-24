Бока Хуниорс разгромили Сентрал Норт в Кубке Аргентины, а Кавани отметился дублем. Особенно красивым получился второй гол 37-летнего уругвайца.

Премию Пушкаша за лучший гол 2023 года выиграл опорник, который пробил бисиклетой – он не поверил своим глазам

Команда разогнала классную атаку через правый фланг и за семь передач довела мяч с собственной половины в чужую вратарскую площадку. Эдинсон ворвался из глубины под навес и бисиклетой поразил ворота.

Кавани выступает за Бока Хуниорс с лета 2023-го. Перед тем форвард сделал себе имя в Наполи и ПСЖ. Европейскую карьеру он завершал в МЮ и Валенсии.