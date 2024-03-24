Кавани бисиклетой завершил эффектную комбинацию Бока Хуниорс – видео шедевра от 37-летнего форварда
14:22 - Читати українською
Уругвайский нападающий Эдинсон Кавани отметился красивым голом в кубковом матче за Бока Хуниорс.
Бока Хуниорс разгромили Сентрал Норт в Кубке Аргентины, а Кавани отметился дублем. Особенно красивым получился второй гол 37-летнего уругвайца.
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Команда разогнала классную атаку через правый фланг и за семь передач довела мяч с собственной половины в чужую вратарскую площадку. Эдинсон ворвался из глубины под навес и бисиклетой поразил ворота.
Кавани выступает за Бока Хуниорс с лета 2023-го. Перед тем форвард сделал себе имя в Наполи и ПСЖ. Европейскую карьеру он завершал в МЮ и Валенсии.
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