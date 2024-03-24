Бока Хуніорс розгромили Сентрал Норт у Кубку Аргентини, а Кавані відзначився дублем. Особливо красивим був другий гол 37-річного уругвайця.

Премію Пушкаша за найкращий гол 2023 року виграв опорник, який пробив бісіклетою – він не повірив своїм очам

Команда розігнала класну атаку через правий фланг і за сім передач довела м'яч з власної половини у чужий воротарський майданчик. Едінсон увірвався з глибини під навіс і бісіклетою вразив ворота.

Кавані виступає за Бока Хуніорс з літа 2023-го. Перед тим форвард зробив собі ім'я в Наполі та ПСЖ. Європейську кар'єру він завершував у МЮ та Валенсії.