Сборная Латвии забила самой себе в дебюте товарищеского матча с Лихтенштейном.

Защитник сборной Латвии Марцис Ошс отличился курьёзным автоголом на 14-й минуте товарищеского матча с Лихтенштейном. Он под прессингом сделал пас в направлении своих ворот - и мяч закатился в сетку. Вратарь Павел Штейнборс не смог оказать противодействие, поскольку пошёл на дальнюю штангу и не ждал от своего партнёра по команде такого подвоха.

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Сборную Латвии это не испугало, и уже на 11-й минуте она сравняла счёт – отличился Раймондс Кроллис. Контрольный матч на нейтральном поле в Ларнаке завершился вничью 1:1.