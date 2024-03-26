Збірна Латвії забила самій собі в дебюті товариського матчу з Ліхтенштейном.

Захисник збірної Латвії Марціс Ошс відзначився курйозним автоголом на 14-й хвилині товариського матчу з Ліхтенштейном. Він під пресингом зробив пас у напрямку своїх воріт – і м'яч закотився в сітку. Воротар Павел Штейнборс не зміг протидіяти, оскільки пішов на дальню штангу і не чекав від свого партнера по команді такого підступу.

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Збірну Латвії це не злякало, і вже на 11-й хвилині вона зрівняла рахунок – відзначився Раймондс Кролліс. Контрольний матч на нейтральному полі в Ларнаці завершився внічию 1:1.