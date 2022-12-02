Подопечные Ханси Флика лишь в последнем туре сумели одержать победу. Итоговых 4-х очков не хватило, чтобы продолжить борьбу в плей-офф.

Старание Бундестим забить десять мячей в видеообзоре матча Коста-Рика – Германия – 2:4

Такие результаты Германии изрядно порадовали катарцев, ведь эта европейская сборная едва ли не наиболее активно критиковала хозяев ЧМ-2022. На местном телевидении "картинно" попрощались с "Бундестим", обыграв их протест перед первым матчем турнира.

Очевидно, что для Катара фиаско сборной Германии стало свидетельством того, что их оторванность от цивилизованного мира вполне оправдана, а деньги действительно важнее.

Германия второй раз подряд не вышла из группы ЧМ! Безумная победа над Коста-Рикой не помогла