Чтобы выйти из группы в 1/8 финала после второго пропущенного мяча сборная Германии должна была побеждать Коста-Рику со счётом 10:2. Команда Ханси Флика старалась забить как можно больше, но сподобилась поразить ворота Кейлора Наваса только четыре раза. Кай Хаверц оформил дубль, а Серж Гнабри и Никлас Фюлькруг забили по голу.

Германия второй раз подряд не вышла из группы ЧМ! Безумная победа над Коста-Рикой не помогла

Германия второй раз подряд выбыла из группового этапа чемпионата мира, потому что Япония в параллельной встрече сенсационно одолела Испанию со счётом 2:1.

Нужно отдать должное и команде Луиса Фернандо Суареса. В матче с немцами Коста-Рика не была мальчиками для битья, как во встрече с испанцами. Свои два мяча южноамериканцы в этой встрече всё же забили, и целых три минуты даже вели в счёте.