Німеччина не змогла подолати груповий етап ЧС-2022, на додачу отримавши насмішки організаторів.

Підопічні Хансі Фліка лише в останньому турі зуміли здобути перемогу. Підсумкових 4-х очок не вистачило, аби продовжити боротьбу в плей-офф.

Старання Бундестім забити десять м'ячів у відеоогляді матчу Коста-Рика – Німеччина – 2:4

Такі результати Німеччини неабияк порадували катарців, адже ця європейська збірна чи не найактивніше критикувала господарів ЧС-2022. На місцевому телебаченні "картинно" попрощалися з "Бундестім", обігравши їхній протест перед першим матчем турніру.

Вочевидь, для Катару фіаско збірної Німеччини стало свідченням того, що їхня відірваність від цивілізованого світу цілком виправдана, а гроші справді важливіші.

Німеччина вдруге поспіль не вийшла з групи ЧС! Шалена перемога над Коста-Рикою не допомогла