Шейх Джассим долго торговался с Глейзерами по поводу покупки Манчестер Юнайтед и после очередных неудачных переговоров отказался от идеи приобрести клуб. Фаны в ярости, что одиозные владельцы останутся во главе МЮ. Разочарование стало еще больше, когда выплыли нереализованные планы шейха.

Продажа МЮ выходит на странную финишную прямую – катарцы сдались, Глейзеры получат 1,5 миллиарда, но никуда не пойдут

Как оказалось, катарцы хотели купить в Манчестер Юнайтед трех суперзвезд: Килиана Мбаппе из ПСЖ, Кингсли Комана из Баварии и Эдуардо Камавинга из Реала, сообщает Sky Sports со ссылкой на The Sun. Глейзеры не собираются тратить деньги на этих футболистов.

Болельщики МЮ давно протестуют против семьи Глейзеров, плохо развивающих клуб. Единственным потенциальным покупателем "дьяволов" остается сэр Джим Рэтклифф.