Шейх Джассім довго торгувався з Глейзерами щодо купівлі Манчестер Юнайтед і після чергових невдалих переговорів відмовився від ідеї придбати клуб. Фани розлючені, що одіозні власники залишаться на чолі МЮ. Розчарування стало ще більшим, коли виплили нереалізовані плани шейха.

Продаж МЮ виходить на дивну фінішну пряму – катарці здалися, Глейзери отримають 1,5 мільярда, але нікуди не підуть

Як виявилося, катарці хотіли купити в Манчестер Юнайтед трьох суперзірок: Кіліана Мбаппе з ПСЖ, Кінгслі Комана з Баварії та Едуардо Камавінга з Реала, повідомляє Sky Sports з посиланням на The Sun. Глейзери не збираються витрачати гроші на цих футболістів.

Вболівальники МЮ давно протестують проти сім'ї Глейзерів, які погано розвивають клуб. Єдиним потенційним покупцем "дияволів" залишається сер Джим Реткліфф.