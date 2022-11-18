Верхушка страны-хозяйки Мундиаля в последний момент требует от Международной федерации футбола запретить продажу пива на стадионах и, похоже, преуспела.

Соответствующее требование член правящей семьи Катара выдвинул ФИФА за 48 часов до старта чемпионата, сообщает The Times .

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Если пиво запретят продавать и демонстрировать на матчах, то Международная федерация футбола, на которую давит верхушка страны-хозяйки, нарушит условия многомиллионного контракта с Budweiser.

Как пишет The New York Times со ссылкой на официального представителя чемпионата мира, решение по пиву уже принято и его объявят сегодня. ФИФА в шоке, ведь предыдущие договоренности нарушены.

Распитие алкоголя в общественных местах строго запрещено в Катаре, где государственной религией является ислам. Обычно крепкие напитки можно приобрести только в отдельных отелях Дохи.

Что касается простых футбольных фанатов, то единственным местом, где будет доступно пиво, станут фан-зоны в самом большом городе Катара. Также может быть доступен алкоголь в вип-ложах стадионов.