Похоже, чемпионат мира в Катаре может побить все рекорды по скандалам даже еще до своего начала.

Интерес к Мундиалю недостаточный, поэтому власти страны-хозяйки приняли решение нанимать людей, чтобы те заполняли стадионы во время матчей, сообщает Sporx .

Катар подкупил соперника, чтобы выиграть дебютный матч на ЧМ-2022, – источник

Для этого выбрали пакистанцев, которым будут платить по 10 долларов в день. Их будут обеспечивать 3-х разовым питанием, бесплатным жильем, а также футболками и флагами стран, за которые они должны будут болеть.

В разговоре с британским Express жители Катара подтвердили, что видели не одного пакистанца в символике других стран, и назвали их актерами.

Интересным является еще один момент. Если за несколько часов до матча будут оставаться свободные места даже при привлечении пакистанцев, на трибуны будут приглашать иностранцев из строек поблизости, их заработные платы на время матчей будут сохраняться.

Чемпионат мира начнется уже через два дня поединком Катара против Эквадора. Продолжится форум до 18 декабря.