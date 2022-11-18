Верхівка країни-господарки Мундіалю в останній момент вимагає від Міжнародної федерації футболу заборонити продаж пива на стадіонах і, схоже, досягла успіху.

Відповідну вимогу член правлячої сім'ї Катару висунув ФІФА за 48 годин до старту чемпіонату, повідомляє The Times.

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Якщо пиво заборонять продавати та демонструвати на матчах, то Міжнародна федерація футболу, на яку тисне верхівка країни-господарки, порушить умови багатомільйонного контракту із Budweiser.

Як пише The New York Times з посиланням на офіційного представника чемпіонату світу, рішення щодо пива вже ухвалене і його оголосять сьогодні. ФІФА шокована, адже попередні домовленості порушені.

Розпивання алкоголю у громадських місцях є суворо заборонене у Катарі, де державною релігією є іслам. Зазвичай міцні напої можна придбати лише в окремих готелях Дохи.

Щодо простих футбольних фанатів, то єдиним місцем, де буде доступне пиво, стануть фан-зони у найбільшому місті Катару. Також може доступним бути алкоголь у віп-ложах стадіонів.

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