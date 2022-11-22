Организаторы чемпионата мира в очередной раз подтвердили, что норм морали для них не существует.

Мундиаль в Катаре еще до своего начала утонул в раздорах и скандалах, а со стартом турнира их количество только увеличивается. Теперь на авансцену вышли россияне.

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Организаторы фан-зоны решили, что болельщикам крайне необходимо наглядно увидеть "великую" российскую культуру. Оккупантские СМИ радостно рапортуют, что их государственный балет на льду из Санкт-Петербурга будет ежедневно давать представление "Лебединое озеро" на территории фан-зоны в городе Люсейл.

Более того, с 1 по 10 декабря там будут показывать мюзикл на льду Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств", а затем снова в программу вернется "Лебединое озеро". Чтобы до конца понять уровень цинизма, отметим, что Навка – это жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Она публично поддержала вторжение в Украину и призывает россиян идти на фронт.

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