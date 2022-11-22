Організатори чемпіонату світу вкотре підтвердили, що норм моралі для них не існує.

Мундіаль у Катарі ще до свого початку потонув у чварах та скандалах, а зі стартом турніру їхня кількість лише збільшується. Тепер на авансцену вийшли росіяни.

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Організатори фан-зони вирішили, що уболівальникам вкрай необхідно наочно побачити "велику" російську культурі. Окупантські ЗМІ радісно рапортують, що їхній державний балет на льоду із Санкт-Петербурга щодня даватиме виставу "Лебедине озеро" на території фан-зони у місті Люсейл.

Ба більше, з 1 по 10 грудня там будуть показувати мюзикл на льоду Тетяни Навки "Спляча красуня. Легенда двох королівств", а потім знову до програми повернеться "Лебедине озеро". Щоб до кінця усвідомити рівень цинізму, зазначимо, що Навка – це дружина прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова. Вона публічно підтримала вторгнення в Україну та закликає росіян іти на фронт.

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