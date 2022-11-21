Нападающий Фенербахче и сборной Эквадора Эннер Валенсия умеет не только забивать, но и отличать добро от зла.

33-летний центрфорвард стал главным героем матча-открытия Мундиаля в Катаре, оформив победный дубль в ворота хозяев турнира.

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Эннер сразу же привлек к себе внимание, а внимательные болельщики вспомнили его серьезный поступок весной. Так, 19 апреля Валенсия опубликовал фото, на котором одет в футболке Шахтера с надписью "Футбол для мира". Жена игрока вплела в косы желтую и синюю ленты. Мощный жест в поддержку Украины в войне с Россией, не правда ли?

Интересно, что в тот же день 19 апреля "горняки" проводили товарищеский матч в рамках благотворительного турне против Фенербахче. Единственным голом во встрече отличился Валенсия.