Милан арендует Кастильехо, Бакка продолжит выступать в Вильярреале

Полузащитник Вильярреала Саму Кастильехо может продолжить карьеру в Милане, тогда как Бакка залишитсья в составе "желтой субмарины".

Милан хочет арендовать хавбека Вильярреала Саму Кастильехо, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Милан нацелился на Дракслера

"Россонери" планируют усилить линию полузащиты. Ранее сообщалось, что клуб договорился с Челси о годичной аренде Тьемуэ Бакайоко, который не смог проявить себя наилучшим образом в прошлом сезоне.

Милан заплатит за аренду испанца 3 млн евро, также в соглашение будет включена опция выкупа за 15 млн евро. Кроме этого сообщается, что Бакка в дальнейшем будет выступать в составе "желтой субмарины", но пока неизвестно, будет ли это аренда или полноценный трансфер.