toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ТРАНСФЕРЫ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Лаксальт станет игроком Милана

18:10 57 Читати українською
Лаксальт станет игроком Милана
Диего Лаксальт / Фото: соцсети

Полузащитник Дженоа Диего Лаксальт продолжит карьеру в Милане.

Милан согласовал трансфер 25-летнего хавбека Дженоа Диего Лаксальта, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Россонери" заплатят за игрока сборной Уругвая 18 млн евро – 14 млн сразу, 4 млн – в качестве бонусов.

Также уточняется, что по факту Милан заплатит только 3 млн евро, ведь 11 млн Дженоа ему должен за трансфер Джанлуки Лападулы.

"На ты с Гвардиолой и Барсой": Аякс – самый мощный соперник Динамо на пути в Лигу чемпионов и десятков миллионов евро

Теги
Италия Дженоа Дженоа Милан Милан Джанлука Лападула Джанлука Лападула Трансферы Милана Диего Лаксальт Диего Лаксальт
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
45
мин
Реал Мадрид
22:00
Атлетико
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук