Кастільєхо та Лаксальт прибули в Мілан для проходження медогляду

Півзахисники Саму Кастільєхо та Дієго Лаксальт проходять медогляд у Мілані.
Сьогодні вранці півзахисник Дженоа Дієго Лаксальт та хавбек Вільяреала Саму Кастільєхо прибули в клініку Ла Мадонніна, щоб пройти медогляд напередодні переходу в Мілан.
Трансфер 25-річного Лаксальта, здатного зіграти як на лівому фланзі оборони, так і на позиції лівого вінгера, обійдеться Мілану в 14 млн євро + 4 млн євро бонусів.
Вільяреалу за оренду Кастільєхо Мілан заплатить 3 млн євро, також в угоду буде включена опцію викупу за 15 млн євро. Крім того, Карлос Бакка і надалі виступатиме у складі "жовтої субмарини".
Офіційне оголошення про трансфери може відбутися сьогодні протягом дня.