Кастільєхо та Лаксальт прибули в Мілан для проходження медогляду

Півзахисники Саму Кастільєхо та Дієго Лаксальт проходять медогляд у Мілані.

Сьогодні вранці півзахисник Дженоа Дієго Лаксальт та хавбек Вільяреала Саму Кастільєхо прибули в клініку Ла Мадонніна, щоб пройти медогляд напередодні переходу в Мілан.

Трансфер 25-річного Лаксальта, здатного зіграти як на лівому фланзі оборони, так і на позиції лівого вінгера, обійдеться Мілану в 14 млн євро + 4 млн євро бонусів.

Вільяреалу за оренду Кастільєхо Мілан заплатить 3 млн євро, також в угоду буде включена опцію викупу за 15 млн євро. Крім того, Карлос Бакка і надалі виступатиме у складі "жовтої субмарини".

Офіційне оголошення про трансфери може відбутися сьогодні протягом дня.

High quality pictures of Samu Castillejo arriving at La Madonnina Clinic to undergo his medical with Milan.#WelcomeCastillejo ️

[ @danielemasphoto] pic.twitter.com/TQ3pfXbMIO — TheMilanBible (@TheMilanBible) 16 серпня 2018 р.