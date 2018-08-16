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Кастільєхо та Лаксальт прибули в Мілан для проходження медогляду

12:59 138 Читать на русском
Кастільєхо та Лаксальт прибули в Мілан для проходження медогляду
Саму Кастільєхо / фото із соцмереж

Півзахисники Саму Кастільєхо та Дієго Лаксальт проходять медогляд у Мілані.

Сьогодні вранці півзахисник Дженоа Дієго Лаксальт та хавбек Вільяреала Саму Кастільєхо прибули в клініку Ла Мадонніна, щоб пройти медогляд напередодні переходу в Мілан.

Трансфер 25-річного Лаксальта, здатного зіграти як на лівому фланзі оборони, так і на позиції лівого вінгера, обійдеться Мілану в 14 млн євро + 4 млн євро бонусів.

Вільяреалу за оренду Кастільєхо Мілан заплатить 3 млн євро, також в угоду буде включена опцію викупу за 15 млн євро. Крім того, Карлос Бакка і надалі виступатиме у складі "жовтої субмарини".

Офіційне оголошення про трансфери може відбутися сьогодні протягом дня.

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